Lunedì prossimo, 27 febbraio, alle 11, il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, sarà in visita istituzionale nella sede della Regione, a Catanzaro. Ne dà notizia un comunicato del portavoce del presidente della Regione, Roberto Occhiuto. «Il ministro Zangrillo - si legge in una nota - verrà accolto dal governatore Occhiuto e, durante la mattinata di lavoro, incontrerà assessori, direttori generali e l'Ufficio di gabinetto del presidente della Regione».

«Subito dopo, intorno alle ore 12 - riferisce ancora la nota del portavoce - il ministro Zangrillo e il governatore Occhiuto terranno un punto stampa nella sala delle conferenze della presidenza della Regione". Nel pomeriggio, alle 15:30, Zangrillo terrà una "Lectio magistralis" all'università Magna Grecia, sempre a Catanzaro, sul tema "Al servizio esclusivo della Nazione. Il valore costituzionale del lavoro nelle pubbliche amministrazioni»