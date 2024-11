Parte a Reggio Calabria, in piazza Camagna, la chiusura della Campagna Elettorale per le Europee 2024 del Movimento 5 Stelle. Molte le personalità presenti, dal candidato ed ex Presidente dell’Inps Pasquale Tridico al deputato ed ex procuratore Federico Cafiero De Raho, passando per l’ex presidente della Camera Roberto Fico e alla coordinatrice regionale Anna Laura Orrico.

In collegamento video non è mancato il saluto dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Un saluto rapido, ma ci tenevo tantissimo. Sono qui, da una trasmissione televisiva e l’altra, negli ultimi istanti della campagna elettorale. Ci concentriamo soprattutto sugli interventi stampa e televisione, però ci tenevo a mandare un saluto. Sono a Roma, in una piazza di Roma, durante un intervallo. So che siete collegati, immagino anche numerosi, a Reggio Calabria, e anch’io voglio sollecitarvi perché sono giornate decisive per la storia del nostro paese e dell’Europa. Si deciderà se dobbiamo continuare con questa escalation militare o invece investire, come noi diciamo da tempo, sul negoziato di pace».

