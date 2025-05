Per la prima volta in città il M5S offre alla cittadinanza un punto di incontro e confronto, anche con lo Sportello del cittadino. Oltre al sindaco Falcomatà, presenti anche i vertici del Pd e Avs

«Il MoVimento 5 Stelle si sta strutturando, e si sta ramificando». Parola di Pasquale Tridico, ma non solo. Perché quella tenuta a battesimo dall’europarlamentare insieme ai deputati Anna Laura Orrico e Federico Cafiero De Raho, non è stata solo l’inaugurazione di una sede fisica per il Movimento, ma soprattutto è il segno, evidentemente mandato all’esterno, che a Reggio il variegato mondo del centrosinistra sta già lavorando alle comunali del 2026, ed evidentemente anche per le future regionali.

Non a caso, l’ospite d’onore è il sindaco Giuseppe Falcomatà, con i vertici locali e il capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Peppe Marino. E poi anche Demetrio Delfino con i neonati Alleanza Verdi Sinistra di Reggio, e il civico Saverio Pazzano. Insomma una sorta di reunion con vista Comunali che, al di là dei consueti toni da sentinella, fanno ben sperare il popolo del centrosinistra per una collaborazione che prima d’ora in questi termini non c’era mai stata.

Tridico: «Territorio pieno di straordinarie opportunità»

Ed a testimoniarlo ci sono le dichiarazioni dei protagonisti. Lo stesso Tridico reduce da una settimana di incontri e di attività che lo hanno visto presente da Torino a Reggio parla della città come di un territorio pieno di straordinarie opportunità dove ha lasciato il cuore. Sanità, infrastrutture, viabilità i consueti temi su cui far leva e poi il fronte comune del “no” al Ponte: «Ci servono risorse per la sanità in declino, ci servono risorse per le infrastrutture e la viabilità dentro la nostra regione, ma anche in Sicilia. Sabato abbiamo fatto una grande manifestazione a Catanzaro per ribadire il nostro “no” a questo declino della sanità che ha bisogno di risorse aggiuntive. Noi abbiamo deciso come paese, in modo assurdo, di mettere 15 miliardi di euro su un'infrastruttura che non ci piace, che non ci convince, che non è prioritaria, quando invece appunto c'è bisogno di sanità di viabilità all'interno del paese, della Regione. Per questo – ha argomentato Tridico - è anche importante la presenza del MoVimento 5 Stelle in questa città, con una sede strutturata».

Orrico: «Alleanze? Siamo al lavoro»

Di più fa la coordinatrice regionale Anna Laura Orrico che definisce quello di oggi come un giorno importante per il MoVimento 5 Stelle calabrese «perché apre la sede del gruppo territoriale a Reggio Calabria che è una città strategica, non solo per la nostra regione, ma per l'intero mezzogiorno d'Italia. Da qui il MoVimento 5 Stelle può crescere ancora di più. In questi due anni del Coordinamento regionale con la mia guida abbiamo costruito tanti gruppi in tutta la regione, stiamo partecipando a tante elezioni amministrative e intendiamo essere presenti anche nella città di Reggio che merita una proposta politica non solo alternativa, ma rivoluzionaria».

Alla domanda se è già tempo di alleanze, la coordinatrice risponde: «Posso dire che siamo al lavoro. Esiste un dialogo continuo e costante con le forze dell'alveo progressista e sulla base di questo dialogo schietto è sincero proveremo a costruire una proposta che i reggini spero vorranno apprezzare per la sincerità, l'onestà e la capacità di gettare il cuore oltre l'ostacolo».

Falcomatà: «Condividiamo un percorso comune»

Da parte sua il sindaco Falcomatà non nasconde i solidi rapporti che lui stesso – partecipando ai dibattiti cinquestelle su sanità, ambiente e innovazione - ha contribuire a rafforzare in città. «Condividiamo un percorso comune a livello nazionale e governiamo diverse regioni e amministriamo diverse città insieme. Nella nostra città, nella nostra regione, questo percorso è iniziato e sta procedendo bene rispetto a tematiche sulle quali trovare unità e sulle quali ci sono valori comuni».

Per Falcomatà d’altra parte bisogna calare anche queste politiche sul governo del territorio, sull'amministrazione della città e sul governo della regione e «credo che – ha aggiunto - la strada che si sia intrapresa sia quella giusta. Lo testimonia la nostra presenza qui non soltanto la mia, ma anche degli altri vertici del Partito Democratico. Insomma è una bella pagina anche di unità di una coalizione di centrosinistra che è sempre più vuole dire la sua anche in Calabria».

Il Coordinatore cinquestelle cittadino Antonio Germanò non stravolge il copione: «Non abbiamo mai riservato trattamenti di favore all'amministrazione Falcomatà, siamo sempre stati degli osservatori critici sull'operato ma tante volte ci siamo ritrovati con una comunità di intenti e comunità di idee. intendiamo proseguire a questo punto con questo tipo di attività, ci sarà il momento degli incontri e della progettazione comune e speriamo che possa crescere un progetto comune e condiviso».

De Raho: «Città che merita grandissima attenzione»

Con il deputato Cafiero De Raho la mente va agli anni della sua guida alla Procura, e non a caso l’apertura della sede a Reggio per lui è fondamentale: «La città è stupenda e i cittadini reggini meritano una grandissima attenzione. Sono con il cuore legato a questa terra e a questa città in particolare, che è una città nella quale conosco tante persone perbene. In tanti, sicuramente la maggior parte, vuole fare molto di più».

De Raho non nasconde le difficoltà derivanti da condizionamenti di tutti i tipi, a partire da una ‘ndrangheta che è «silenziosa ed esiste», passando per quei poteri illegali che continuano a condizionare un pò l'andamento della città, che impediscono a tanti di restare nella città e che impediscono quello sviluppo che invece la città e la regione meritano. «Soprattutto Reggio Calabria – ancora l’ex procuratore - avrebbe una grandissima possibilità di sviluppo sotto vari punti di vista, in diversi settori, ma a partire innanzitutto dal turismo, che dovrebbe essere una forza trainante e straordinaria, e invece si nota che purtroppo non riesce a dare quella spinta che pure la città potrebbe dare nonostante il grandissimo sforzo del sindaco che conosco per il suo impegno e per la sua capacità. Ma è proprio la città che dovrebbe spingere di più, come se fosse necessario una maggiore riflessione».

Il pensiero di De Raho va ai ragazzi: «Pensiamo a offrire qualcosa a questi giovani che non siano costretti sempre a lasciare la città, pensiamo a qualcosa che consenta loro di svolgere un'attività economica professionale, seria, che sia veramente in grado di dare lo sviluppo che qui si merita, e che tutti meritiamo e auspichiamo. I nostri temi politici li conoscete bene e su questi noi teniamo tanto, non solo quindi i temi sociali, c’è il tema della Pace e il tema anche della pubblica amministrazione e della legalità che devono avere una forza trainante».

Uno sportello per il cittadino

La nuova sede è frutto di uno sforzo comune della base e dei militanti, sostenuti anche dagli eletti ai vari livelli. Di certo è stato sottolineato l’impegno della rappresentante territoriale Giovanna Roschetti che, visibilmente soddisfatta, definisce la nuova sede un punto d'incontro con i cittadini «in cui troveranno da subito uno Sportello per le diatribe tributarie dove i nostri iscritti e avvocati, quindi del mestiere, daranno dei consigli gratuiti per risolvere queste situazioni».

Oltre allo Sportello, la sede diverrà anche luogo di incontri con i cittadini per quanto riguarda la gestione della traumatologia degli incidenti domestici, senza bisogno di andare al Pronto soccorso, e qui la competenza sarà data dalla stessa Roschetti e da Fabio Foti che sono medici.

Per quanto riguarda invece le prossime comunali «ci apprestiamo ad avviare un contatto diretto con i cittadini che avverrà tramite dei sondaggi che sta facendo il nostro referente Costantino Antonio che si occupa del network giovani, per sapere quale città si aspettano, e quale vogliono che sia la proposta politica per le nostre amministrative».