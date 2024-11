Favoriti a livello nazionale, l’esponente pentastellata non si sbilancia: «Stiamo con i piedi per terra e aspettiamo i risultati»

Raccoglie primi positivi risultati il Movimento 5 stelle. I dati si susseguono ora dopo ora e ripagano il dispiegamento di forze messo in campo dai pentastellati nel corso della campagna elettorale. Favoriti a livello nazionale, ottimi riscontri anche in Calabria dove si attestano tra i primi partiti con un 30 per cento dei voti. Abbiamo commentato questi primi importanti risultati con Federica Dieni, deputato uscente del M5s, nuovamente candidata alla Camera nel collegio uninominale di Reggio Calabria, sua città natale: «Non un semplice voto di protesta – ha precisato – Noi ci siamo proposti e abbiamo catalizzato la rabbia dei cittadini. Stiamo con i piedi per terra e aspettiamo i risultati». g.d'a.