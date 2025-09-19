Il Partito democratico regionale denuncia liste d’attesa interminabili, pronto soccorso al collasso e mancanza di servizi territoriali. L’ex consigliera regionale di Fi rivendica le riforme del governatore uscente e accusa la sinistra di aver governato per decenni senza risolvere i problemi

Botta e risposta acceso sulla sanità calabrese tra il Partito democratico e Forza Italia. Da un lato i dem denunciano il «fallimento» delle politiche del presidente uscente Roberto Occhiuto, dall’altro la consigliera regionale azzurra Pasqualina Straface ribalta le accuse: «La sinistra ha governato per decenni senza mai risolvere i problemi».

Il Pd Calabria in una nota afferma: «Le difficoltà dei cittadini sono sotto gli occhi di tutti. Pazienti e utenti si scontrano con liste d’attesa interminabili, unità di Pronto soccorso al collasso e servizi territoriali inesistenti».

E rilancia alcune proposte: «L’assistenza domiciliare va garantita subito, perché è assente in gran parte della regione. Va poi rafforzata la rete ambulatoriale, in modo da alleggerire i Pronto soccorso e restituire dignità ai pazienti. Bisogna inoltre semplificare i piani terapeutici: il rinnovo annuale per i presìdi dei diabetici deve essere abolito e affidato ai medici di base, al fine di liberare tempo per gli specialisti. Anche l’ossigenoterapia deve poter essere prescritta dagli pneumologi ambulatoriali, per evitare ai pazienti viaggi e disagi».

Tra le priorità i dem sottolineano: «L’autismo, una montagna che le famiglie scalano ogni giorno senza sostegno adeguato», e la condizione dei malati oncologici, «costretti a spostarsi fuori regione per esami fondamentali come Pet, Tac e risonanze».

Da qui la richiesta: «Una corsia preferenziale per questi pazienti, con un budget vincolato anche per le strutture private accreditate. La destra ha scelto di abbandonare la sanità pubblica. Noi vogliamo invece ridare ai cittadini servizi, cure e speranza».

Straface: «Pd ignobile, sinistra mai fatto nulla per sanità calabrese»

Durissima la replica di Pasqualina Straface (Forza Italia): «È incredibile e vergognoso vedere il Partito democratico e la sinistra locale provare a scaricare su altri le colpe di una sanità che loro stessi hanno governato per decenni in Calabria e a livello nazionale».

La consigliera azzurra incalza: «Per anni hanno tagliato, mai risolto problemi, mai fatto le assunzioni necessarie, mai certificato il debito, mai chiuso i bilanci delle aziende: tutto ciò che serviva per far uscire la Calabria dal commissariamento e dal piano di rientro è stato ignorato. I commissari inviati dai governi di centrosinistra e da Giuseppe Conte hanno semplicemente paralizzato il sistema sanitario, e fatto ridere mezza Italia».

E difende l’operato di Occhiuto: «Il presidente Occhiuto, in soli quattro anni ha fatto più di quanto non si fosse fatto negli ultimi quarant’anni: ha fatto assunzioni, investito in nuove strutture e tecnologie, completato fusioni strategiche, messo in campo cantieri per ospedali e case di comunità, e riportato ordine e trasparenza nei bilanci».

Infine l’affondo politico: «È veramente ignobile che il candidato Tridico e la sinistra utilizzino il dolore dei cittadini come terreno di campagna elettorale. Speculare in questo modo sui problemi della gente è un comportamento indecente: i calabresi non si lasciano abbindolare da queste prese in giro. Girando per gli ospedali e criticando oggi, Tridico e il Pd tornano sul luogo del delitto: quel delitto che i loro compagni hanno perpetrato per decenni a discapito dei cittadini e della sanità calabrese».