«Siamo in piazza per dimostrare al Paese che esiste una visione delle istituzioni e della politica diversa da quella espressa dalle forze che hanno da poche ore formato il Governo. La nostra adesione alla manifestazione nazionale del Pd attesta la presenza di una comunità democratica che non è disposta ad arretrare sul terreno dei diritti, della libertà e dei valori fondanti del nostro ordinamento».



Lo affermano in una nota i membri del comitato organizzativo calabrese appena giunto a Roma per prendere parte all'iniziativa promossa dal Pd.

Presenti alla manifestazione decine di esponenti istituzionali calabresi tanti militanti, tutti uniti per difendere i valori democratici del’Italia, per difendere il futuro del Paese.