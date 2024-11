Il Pd reggino, in attesa delle decisione romane sull’iter dei congressi, ha già deciso: sostegno al sindaco Giuseppe Falcomatà anche per le prossime comunale. L’ultimo attivo cittadino, convocato dal commissario Giovanni Puccio, ha fatto quadrato intorno all’attuale compagine alla guida di palazzo San Giorgio e, di fatto, ha aperto la campagna elettorale.

«Una discussione ampia e partecipata, alla quale hanno preso parte, oltre al sindaco Falcomatà, anche diversi esponenti del gruppo dirigente locale del partito, insieme ad i segretari dei circoli cittadini e diversi amministratori e rappresentanti istituzionali della Città e della Regione – si legge nella nota diffusa dal Pd - che hanno condiviso l’esigenza di un rilancio dell’azione politico-organizzativa del Partito sul territorio cittadino».

Anche se, a dire il vero, alcune assenze si sono fatte notare. A partire da quella del segretario questore di palazzo Campanella Giuseppe Neri che, dopo la decisione di aderire al gruppo Moderati per la Calabria, sembra essere molto incerto sul suo futuro politico. Altro assente doc il consigliere regionale Mimmetto Battaglia, proprio colui che sfidò Giuseppe Falcomatà alle primarie per la scelta del candidato sindaco ormai quattro anni fa.

Falcomatà e il Pd reggino, però, non hanno nessuna intenzione di farsi risucchiare in una logorante guerra interna e, dunque, giocando d’anticipo hanno provato ad imprimere un’accelerazione all’azione democrat, ultimamente languente in riva allo Stretto. La riunione dell’attivo, infatti, è stata molto partecipata e ha registrato un altissimo numero di interventi.

«Condivisione unanime sul sostegno agli obiettivi conseguiti dall’Amministrazione in questi tre anni e mezzo di governo: dal cambio di prospettiva sugli aspetti finanziari e contabili, finalmente veri e trasparenti a differenza di ciò che è avvenuto in passato, allo sblocco di decine di cantieri, al programma sulle opere pubbliche sostenuto grazie ai nuovi finanziamenti regionali, ministeriali ed europei, che l’amministrazione Falcomatà è riuscita ad attrarre sul territorio, per un ammontare complessivo che ha superato il mezzo miliardo di euro. Ed ancora – prosegue la nota del Pd - il percorso di diffusione della raccolta differenziata, il riordino delle società comunali, la tutela del lavoro pubblico e privato, nonché la risoluzione di diverse crisi aziendali».

Al termine dell’incontro, il Commissario Puccio ha annunciato che, a breve, sarà costituito un gruppo di lavoro ristretto che si occuperà degli aspetti organizzativi, già a partire dai prossimi giorni, per l’individuazione di un programma di incontri pubblici e assemblee territoriali, che avrà il compito di rappresentare all’esterno i risultati conseguiti dal governo cittadino e rilanciare sugli obiettivi ancora da perseguire.