«Lavorerò incessantemente per il riscatto del Meridione. Con il ministro Lezzi abbiamo avviato diversi contratti di sviluppo in favore dei territori più disagiati. E giovedì prossimo saremo in Calabria, e ho insistito perché si tenesse un Consiglio dei ministri, è la prima volta che accade, in Calabria, per dimostrare anche la concreta vicinanza a quella regione sulla quale persistono situazioni non più sostenibili. E alle quali cercheremo di porre rimedio». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Bari.

