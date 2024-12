Nel capoluogo va malissimo (affluenza al 19%). Il maggior numero dei votanti in percentuale si è registrato a Castrolibero con oltre il 44%, a Rende alle urne il 33%. Tira brutta aria per il Sì

Alla fine il referendum sulla fusione di Cosenza, Rende e Castrolibero sembra interessare più alla politica che alla gente comune. I dati dell'affluenza alla consultazione referendaria si fermano al 26% pari a 24.964 votanti sui 95.965 aventi diritto . Un dato ovviamente non omogeneo, ma a macchia di leopardo. Il record dell'affluenza si è registrato a Castrolibero dove ha votato il 44,78% (3.657 persone) degli aventi diritto al voto, segue Rende con al 33,20% con 10.652 votanti e fanalino di coda è Cosenza con un misero 19, 12% con 10.655 votanti Un dato che ad urne ancora chiuse non fa ben sperare i fautori del sì visto che a rigor di logica proprio Cosenza doveva essere quella maggiormente interessata alla fusione capace di far nascere una nuova, grande città che faccia da guida per tutta la Calabria Citeriore. Invece i cosentini non hanno mostrato evidentemente grande interesse per la prospettiva.

Si dirà del virus dell'astensionismo che ormai sembra aver contagiato ogni appuntamento elettorale, ma giusto per avere una pietra di paragone i dati delle ultime due grandi fusioni che si sono realizzare in Calabria sono molto diversi.

Il 26 marzo del 2017 ebbe luogo il referendum per la fusione dei comuni che hanno dato vita a Casali del Manco, invece, vide una partecipazione media del 46,84% . Il voto approvò la fusione con il 62,24% dei consensi (2.885 voti favorevoli) contro il 36,85% dei contrari (1.708 voti).