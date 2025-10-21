È il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, il nuovo presidente di Arrical, l’autorità regionale di gestione del ciclo integrato di acqua e rifiuti. Lo ha deciso il Consiglio direttivo riunito questa mattina con all’ordine del giorno anche la presa d’atto delle dimissioni di Sergio Ferrari, ex presidente dell’Authority che ha rimesso il mandato per candidarsi al Consiglio regionale.

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, è stato eletto all’unanimità. Il Consiglio ha inoltre confermato nel ruolo di vicepresidente il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini.

Su indicazione del presidente della Regione è stato nominato direttore generale di Arrical, Luciano Vigna. La designazione è avvenuta a seguito dell’indizione di un apposito avviso per l’individuazione di un manager. Sinora Vigna ha svolto l’incarico di commissario straordinario, prendendo il posto di Bruno Gualtieri.