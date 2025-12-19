Cambio ai vertici di ANCI Calabria. L'articolazione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani avrà alla guida il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, dopo la proclamazione a consigliere regionale del presidente uscente Rosaria Succurro. Spetta quindi al primo cittadino gioiese, già vice presidente vicaria di Anci regionale, il compito, fino alla formazione di nuovi organi, di transitare l'associazione che rappresenta e tutela gli interessi dei Comuni calabresi.

«Il sindaco Succurro è stata un presidente attento, lungimirante ed operativo nell'espletamento di questo ruolo così importante – ha dichiarato Simona Scarcella, evidenziando l’ottimo lavoro svolto dal suo predecessore -.Porteremo avanti questo lavoro nella consapevolezza che il ruolo dei comuni, dei sindaci e di tutti gli amministratori locali, è di vitale importanza per il raggiungimento del principio di efficienza della pubblica amministrazione, che rappresenta l'unico faro che guida il nostro cammino. La Calabria sta vivendo un tempo di grande rinascita, sotto il profilo economico, culturale, infrastrutturale e turistico. Questo è un momento nel quale tutti gli enti locali devono fare fronte comune per affrontare grandi sfide, prima fra tutte quella della digitalizzazione e della semplificazione amministrativa. Spero, in questa delicata fase di transizione, di svolgere il mio ruolo senza deludere le aspettative di chi mi ha dato fiducia conferendomi l'incarico di vicario. Sin da subito saremo al lavoro e al servizio dei colleghi sindaci e degli amministratori locali».