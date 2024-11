Tema dell'importante incontro è stato il notevole disagio cui versa la cittadina con riferimento specifico alla questione migranti. Nel corso dell'incontro il Ministro ha manifestato la volontà di offrire il suo contributo attivo per la risoluzione dei problemi confermando l’interesse del Governo sulla questione

In data odierna presso il Ministero dell'Interno il Sindaco di Rosarno Avv. Giuseppe Idá accompagnato dall'assessore con delega all'immigrazione Dott. Damiano Sorace e dal capogruppo di "Cambiamo Rosarno" Dott. Pasquale Papaianni ha incontrato il Ministro degli Interni Angelino Alfano. Tema dell'importante incontro è stato il notevole disagio cui versa la cittadina Medmea con riferimento specifico alla questione migranti. Molti gli argomenti trattati nel corso della visita della delegazione dell’amministrazione rosarnese al Viminale, sicurezza, ordine pubblico e oneri sociali a carico dell'Ente. Tematiche calde e delicate che stanno causando un clima di forte tensione sociale nella cittadina della Piana, che si trova ormai allo stremo in quanto non più in grado di poter garantire condizioni di accoglienza ad una cosi vasta comunità di migranti. Nel corso dell'incontro il Ministro ha manifestato la volontà di offrire il suo contributo attivo per la risoluzione dei problemi confermando l’interesse del Governo sulla questione Rosarno, impegnandosi concretamente ed in tempi strettissimi. Da subito, infatti, con le strutture del Ministero dell’Interno sono state messe a punto una serie di interventi di natura sia economica che programmatica con unico obiettivo ossia quello di attenuare il disagio sociale dovuto alla persistenza sul territorio rosarnese di un elevato numero di migranti. Soddisfatto il sindaco Giuseppe Idà, che è riuscito a porre le problematiche della città all’attenzione del Ministro Alfano, il quale si è reso disponibile a visitare Rosarno dimostrandosi un interlocutore attento e sensibile che si spenderà per la tutela del territorio anche mediante un maggiore controllo dello stesso.