Salta Amantea. Il leader della Lega, in rotta di collisione con il Movimento 5 stelle, parteciperà a due iniziative di partito

Il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini, sarà domani in Calabria per iniziative di partito. Alle 16.30 parteciperà ad un incontro a Isola Capo Rizzuto, in programma al Castello Aragonese e nello stabilimento balneare adiacente. Alle 21, il leader della Lega terrà un comizio sul lungomare Europa a Soverato. Salta la tappa ad Amantea annunciata precedentemente.

