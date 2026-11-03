Il tema della mobilità urbana, dei collegamenti tra quartieri, contrade e frazioni, del trasporto pubblico, della mobilità ciclabile e pedonale, ma il tema dello sviluppo coordinato dell’intera area urbana e l’inserimento del capoluogo bruzio nelle grandi reti di collegamento nazionali e internazionali, sarà al centro del quarto appuntamento di Immagina Cosenza – Conversazioni per costruire il domani, il ciclo di incontri promosso dal candidato sindaco Giacomo Mancini per discutere idee e progetti sul futuro della città. Ospite dell’iniziativa, in programma lunedì 9 novembre alle ore 18,30 nella Sala Conferenze Sport e Salute (ex CONI), di piazza Matteotti, sarà Luigi Martirano, ingegnere e professore ordinario di Sistemi elettrici per l’energia alla Sapienza Università di Roma.

«Converseremo con Giacomo Mancini di mobilità, sia all’interno della città e della sua area urbana, sia nei collegamenti con il resto del Paese», annuncia Martirano, che recentemente ha rilanciato la propria proposta di potenziare i collegamenti ferroviari a lunga percorrenza verso Cosenza. «Immagineremo la Cosenza di domani – ha aggiunto – ragionando su progetti possibili e realizzabili, per una città ben collegata con il resto del Paese e nella quale sia più agevole muoversi. Lo faremo in un luogo simbolico, nell’area della vecchia stazione centrale di Cosenza, in piazza Matteotti».

La scelta del luogo richiama uno dei temi della conversazione: il rapporto tra infrastrutture, trasformazioni urbane e possibilità di movimento. L’incontro intende affrontare la mobilità non soltanto come questione di traffico e parcheggi, ma come elemento decisivo per migliorare la qualità della vita, ridurre le distanze, rendere accessibili i servizi e creare nuove opportunità. L’iniziativa è aperta alla partecipazione dei cittadini.