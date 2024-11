Una vera e propria chiamata alle armi in vista delle politiche siglata da due ex nemici. E a Reggio domenica arrivano De Girolamo e Romani

Grandi fibrillazioni in Forza Italia in vista delle prossime politiche. Con la provincia di Reggio che si conferma tra le più attive nella corsa verso le candidature. Prima il clamoroso ritorno in pista del senatore Giovanni Bilardi, ormai rientrato nel partito dopo la nomina di Silvio Berlusconi a responsabile nazionale del Dipartimento Medicina, che per molti è equivalente ad una sicura candidatura a palazzo Madama.

Adesso le nomine che vanno a comporre l’organigramma del comparto Enti Locali in Calabria. Come si ricorderà qualche mese fa l’ex parlamentare reggino Nino Foti aveva ottenuto la carica di vice responsabile nazionale del settore. Adesso, proprio alla vigilia delle elezioni, e di concerto con la coordinatrice regionale Jole Santelli provvede «a costituire una nuova organizzazione di coordinamento degli Enti Locali di Forza Italia in Calabria». Segue poi la sfilza di nomine su tutto il territorio calabrese. Una vera e propria chiamata alle armi, insomma. Per di più firmata sia insieme da Jole Santelli e Nino Foti che negli ultimi anni non erano stati propriamente amici. Se si considera, inoltre, che la vice responsabile regionale Valeria Fedele è da considerarsi assai vicina alle posizioni di Mimmo Tallini, si può immaginare che le nomine congiunte abbiano anche l’effetto di sanare antichi dissapori che hanno scosso, e non poco, il partito negli anni passati. E che lanciano a Reggio il nome di Nino Foti per le prossime politiche, ma soprattutto dimostrano il fermento all’interno di un partito che in riva allo Stretto continua a cambiare componenti e forma.

Domenica a Reggio Paolo Romani e Nunzia De Girolamo

E che domenica vedrà a palazzo Campanella la discesa dei big per l’iniziativa voluta dal consigliere regionale Francesco Cannizzaro. All’iniziativa prenderanno parte, oltre a Jole Santelli, anche il vice capogruppo alla Camera dei Deputati Roberto Occhiuto, il deputato Nunzia De Girolamo e il capogruppo al Senato della Repubblica Paolo Romani.

L’elenco delle nomine

Il Responsabile Regionale sarà Pietro Spizzirri, Consigliere Comunale di Spezzano della Sila che sarà coadiuvato dal Vice Responsabile Regionale Valeria Fedele, Consigliere Comunale di Maida. Nominati anche i responsabili Provinciali: Umberto Giardino, che in passato ha ricoperto il ruolo di Consigliere Comunale di Malito, sarà il Responsabile Provinciale di Cosenza. Il Responsabile Provinciale Enti Locali di FI a Catanzaro è invece Gaetano Stagno, che in passato ha ricoperto il ruolo di Consigliere Provinciale, Consigliere Comunale, Assessore nel comune di Badolato, mentre Antonio Lampasi, sindaco di Monterosso Calabro, è stato nominato per la Provincia di Vibo Valentia. Il Vice Sindaco di Oppido Mamertina Vincenzo Barca, sarà infine il Responsabile Provinciale Enti Locali della Provincia di Reggio Calabria. Quelle di oggi, commentano Nino Foti e Jole Santelli, sono solo le prime indicazioni di un riassetto che sarà ancora più corposo ed articolato, visto che in questa nuova organizzazione che sarà di grande aiuto per Forza Italia, abbiamo deciso di coinvolgere i tanti di amministratori validi, capaci e competenti che ogni giorno lavorano nei propri territori per la crescita del Movimento politico.

Riccardo Tripepi