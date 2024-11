Inaugurata oggi la Cittadella, i nuovi uffici della Regione a Germaneto (Cz), dove si è svolta anche la prima riunione della nuova Giunta regionale

‘Oggi apriamo le porte della Cittadella regionale, nel quartiere Germaneto, a Catanzaro. Finalmente la Regione ha la sua casa. Una struttura più funzionale, più grande e più raggiungibile’ lo ha dichiarato Mario Oliverio, Governatore della Regione Calabria, durante la conferenza stampa di inaugurazione della nuova Cittadella regionale.

‘Quest'opera è di grande importanza per la nostra regione, che deve essere capace di cambiare passo rispetto a quanto registrato fino ad ora, diventare una "casa di vetro" in cui si affermino le regole e in cui i cittadini possano ritrovare fiducia. La giunta appena varata, ha questo obiettivo e vuole esprimere questo messaggio: discontinuità rispetto al passato, apertura di una stagione nuova. Non a caso ho voluto tenere la prima riunione di giunta in questo palazzo.

‘Con il trasferimento degli uffici – ha continuato Oliverio - la Regione sarà in grado di risparmiare circa 5 milioni di euro di affitti passivi, i cui contratti sono stati già disdetti nei mesi scorsi. Un risparmio tale che permetterà all'ente di ammortizzare il costo di costruzione e quelli di manutenzione dell’imponente struttura in meno di un ventennio. Il governatore ha proseguito ringraziando anche i suoi ‘predecessori che hanno ideato, formalmente messo in campo e realizzato questa struttura, da Chiaravalloti fino a Scopelliti’.

Il presidente della Regione si è presentato accompagnato da tutta la nuova Giunta che proprio oggi si è riunita la prima volta annunciando che è stato approvato il Piano regionale anticorruzione.