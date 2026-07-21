«Le dichiarazioni del Partito Democratico sono strumentali e totalmente slegate dalla realtà. In Calabria non esiste alcuna emergenza straordinaria. Siamo di fronte a un'estate torrida con temperature elevatissime che stanno alimentando roghi in tutto il Meridione - dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Domenico Giannetta - Gli incendi colpiscono indistintamente la Sicilia, la Calabria, la Puglia e la Sardegna, territori questi ultimi governati proprio dal centrosinistra. Il fenomeno è legato a fattori climatici globali e non a colpe dell'amministrazione locale.

Ma mentre nelle altre regioni italiane e d'Europa colpite dal fuoco le forze politiche mantenendo un doveroso rispetto istituzionale, in Calabria, e solo in Calabria, la sinistra non perde occasione per fare sciacallaggio. Nel resto d'Italia si affrontano le difficoltà climatiche con serietà, qui il Pd preferisce sfruttare i roghi per attaccare l'amministrazione regionale, dimostrando una miseria politica che non ha eguali nel resto del Paese.

È davvero insopportabile questa bassa propaganda politica sulla pelle del territorio, sollevare polemiche sterili, mentre questa amministrazione risponde con i fatti e con una strategia concreta. Il Pd specula mentre centinaia di operatori, vigili del fuoco e volontari lavorano senza sosta per garantire la sicurezza e riportare la normalità. Un'attività incessante e instancabile che è sotto gli occhi di tutti. È di cui essere anche grati.

Di fronte a uno scenario globale così complesso, alimentato anche dall'azione criminale dei piromani, la Regione Calabria ha risposto invertendo la rotta rispetto al passato, introducendo il monitoraggio tecnologico con i droni, potenziando i presidi territoriali e applicando una severa politica di tolleranza zero.

Continueremo a lavorare sul campo, senza sosta e con un dispiegamento di forze senza precedenti, per difendere la nostra terra. I calabresi sanno distinguere chi lavora per proteggere l'ambiente da chi si ricorda di esistere solo quando c'è un'emergenza da sfruttare per fare becera propaganda.