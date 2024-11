«Il monito del procuratore Gratteri sul rischio che le mafie possano infiltrarsi nei fondi del Pnrr è prezioso e va seguito». Lo afferma l'onorevole Alfredo Antoniozzi, deputato di Fratelli d'Italia.

«Sono certo che il governo, con l'aiuto della Dda – aggiunge Antoniozzi - saprà agire dì conseguenza, evitando qualsiasi infiltrazione. Ovviamente questo rischio è sempre connesso alle grandi opere, vista la capacità di mimetizzazione della criminalità, ma non può essere un motivo per bloccare quelle infrastrutture di cui il Sud ha bisogno e che, se realizzate, possono arginare proprio la proliferazione di questo cancro che il presidente Meloni, nel giorno del suo insediamento, ha indicato come nemico da abbattere».