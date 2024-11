Dalle ore 9:02 di questa mattina Simona Scarcella è ufficialmente il sindaco di Gioia Tauro. È avvenuta la proclamazione di fronte al presidente del tribunale civile di Palmi Angelina Bandiera e a un folto numero di sostenitori della nuova prima cittadina di Gioia Tauro.

È stata certificata la vittoria al ballottaggio con 4867 preferenze ed è stato assodato che non sia sopravvenuta o non sia sta accertata successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature alcuna condizione di incandidabilità.

Simona Scarcella entra così nella pienezza delle funzioni di sindaco e potrà cominciare ad adottare provvedimenti per il funzionamento della macchina comunale.

Per la prima volta nella storia sarà una donna ad avere questa importante responsabilità a Gioia Tauro.

Applausi, abbracci e commozione hanno incorniciato l'evento.

«Inizierò con i provvedimenti di carattere urgente che sono necessari per l'attività di ordinaria amministrazione dell'Ente - ha affermato ai nostri microfoni la neo sindaca della città del Porto -. Da oggi comincerò a programmare quella che sarà la squadra di governo e organizzeremo il Consiglio comunale. Attraverso interlocuzioni politiche con i gruppi che fanno parte della mia coalizione, si individueranno le figure che andranno a ricoprire gli incarichi della Giunta e le deleghe fuori Giunta indispensabili per consentire alla macchina amministrativa di svolgere le attività necessarie».

Sono molteplici i provvedimenti improcrastinabili che la sindaca ha intenzione di eseguire fin da subito.

«Da una prima lettura degli atti della casa comunale che abbiamo acquisito in questi due giorni, abbiamo riscontrato la necessità di modificare tante procedure che, a nostro dire, non sono funzionali a quelle che sono le esigenze della città. Soprattutto nella raccolta dei rifiuti, poiché è prematuro parlare di Differenziata, perché non è stata realizzata.

Fin da oggi, con i responsabili degli uffici comunali, che ho per ora confermato, inizieremo una nuova attività di programmazione, che si pone in forte discontinuità con quella che è stata la gestione Alessio fino ad oggi».

Per l'estate già in corso sono previste diverse disposizioni.

«Abbiamo avviato interlocuzioni con altri Enti, al fine di consentire ai cittadini e ai commercianti di godere di un'estate diversa da quella da quella priva di eventi dell'anno scorso. Ci impegneremo al massimo affinché sia l'estate gioiese».