Il presidente neoeletto ha avuto la meglio su Franco Parise, candidato della lista del Pd. Proclamati anche i consiglieri eletti

Si è insediato oggi il nuovo Consiglio provinciale di Crotone eletto lo scorso 9 gennaio. Il segretario generale dell'ente, Ernesto Scalise, ha proclamato eletto presidente il sindaco di Cirò Marina, Nicodemo Parrilla. Espressione della lista "Provincia in rete", Parrilla ha avuto la meglio su Franco Parise, candidato della lista del Pd. Subito dopo sono stati proclamati gli eletti al Consiglio provinciale.

I consiglieri eletti - Per la lista "Provincia in rete" entrano a far parte dell'assemblea Armando Foresta (Mesoraca), Gennaro Le Rose (Cutro), Renato Carcea (Crotone), Vincenzo Secreti (Cotronei), Dionigi Fera (Petilia Policastro), Vincenzo Lagani (Rocca di Neto), mentre per la lista del Pd risultano eletti Mario Megna (Crotone), Giampiero Amato (Rocca di Neto), Samuele Albanese (Crucoli) e Paola Carvelli (Petilia Policastro).





«Ho accettato di candidarmi - ha detto il presidente Parrilla - perché credo nel progetto di mettere in rete il territorio della provincia di Crotone. Un progetto politico di condivisione nel quale dobbiamo essere tutti una sola squadra». Il nuovo presidente, nel suo intervento, ha rivolto un ringraziamento alla consigliera regionale Flora Sculco, al sindaco di Crotone Ugo Pugliese e ad Enzo Sculco.

«So a cosa vado incontro - ha detto Parrilla - e che la strada è difficile ed in salita, ma mi sento protetto da una squadra forte che non disdegna il lavoro e che sa leggere le esigenze del territorio. Voglio, comunque, rassicurare i dipendenti della Provincia: il nostro impegno sarà massimo per garantire il loro futuro».