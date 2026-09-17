«Le scelte politiche personali del portavoce della lista “Insieme si può”, Bruno Occhiuto, e del candidato non eletto, Giuseppe Scuncia, non rappresentano l’orientamento del gruppo civico formatosi ancora prima delle elezioni amministrative».

Così dichiara Miriam Pitasi, consigliere comunale di Reggio Calabria eletta nella lista civica “Insieme si può”, intervenendo dopo le dichiarazioni con cui Occhiuto e Scuncia hanno annunciato il proprio sostegno a Domenico Giannetta e l’avvicinamento a Futuro Nazionale.

«Per quanto riguarda Insieme si può, infatti, il percorso è diverso, chiaro e già testimoniato dai fatti. Non esiste alcun automatismo tra “Insieme si può” e Futuro Nazionale e certamente questa non è la nostra collocazione politica».

Pitasi, nel sottolineare il percorso avviato già all’indomani delle elezioni comunali, così dichiara: «Ho scelto di lavorare alla costruzione di una sinergia politica e amministrativa con Fratelli d’Italia, in continuità con il percorso già intrapreso dal gruppo che rappresento in occasione delle elezioni regionali dello scorso anno e che alle elezioni amministrative ha consentito alla lista di ottenere 3.332 preferenze. Ci riconosciamo pienamente nel progetto del centrodestra e nell’azione di governo portato avanti dalla coalizione a livello nazionale».

«Non si tratta di una posizione maturata oggi in occasione delle elezioni suppletive. Alle elezioni per il Consiglio metropolitano ho sostenuto senza ambiguità la candidatura di Giampietro Scarfò, espressione di Fratelli d’Italia, contribuendo a un percorso politico che considero coerente con la prospettiva che intendo continuare a costruire».

«Per questo – prosegue Pitasi – le decisioni individuali di Occhiuto e Scuncia, apprese in data odierna dalla stampa, non rappresentano assolutamente “Insieme si può”».

«La mia posizione è inequivocabile: sono distante dal progetto politico di Roberto Vannacci e di Futuro Nazionale e intendo proseguire nel percorso di collaborazione e confronto avviato con Fratelli d’Italia, all’interno di un centrodestra unito attorno all’azione amministrativa e politica del Sindaco Francesco Cannizzaro. È questa la direzione politica nella quale mi riconosco, espressione della volontà del gruppo che rappresento, e sulla quale continuerò a lavorare, con coerenza, nell’interesse di Reggio Calabria e del suo territorio».

«Per questo alle prossime elezioni suppletive “Insieme si può” sosterrà l’Avv. Fabio Roscioli, candidato della coalizione di centrodestra, in continuità del percorso e della sinergia costruita con Fratelli d’Italia. Le appartenenze future si costruiscono con coerenza e attraverso i fatti, non possono essere decise o annunciate da altri per conto nostro».