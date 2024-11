‘Abbiamo ritenuto sin dal principio che trattandosi di un provvedimento amministrativo, la vicenda era stata eccessivamente amplificata’

“La decisione del Tar del Lazio in favore del governatore Mario Oliverio in merito alla sanzione comminatagli dall'Anac lo scorso ottobre, con la decisione del collegio della Terza sezione di accogliere la sospensione dell'interdittiva, fa chiarezza sulla legalità, la trasparenza e la correttezza dell’operato amministrativo del presidente della Giunta. E su cui non avevamo alcun dubbio”. E’ quanto afferma il segretario regionale del Partito democratico, l’on. Ernesto Magorno.

“I fatti ci hanno dato ragione – afferma ancora Magorno -. Non abbiamo mai messo in discussione l’autorevolezza e la necessità dell’Autorità anticorruzione, ma abbiamo ritenuto sin dal principio che trattandosi di un provvedimento amministrativo, la vicenda era stata eccessivamente amplificata. La capacità amministrativa della Giunta regionale e gli sforzi profusi in ogni settore per fare della Calabria una regione normale non possono essere messi in discussione”.