Dopo l'azzeramento dei giorni scorsi, il sindaco di Isola di Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, ha firmato questa mattina i decreti di nomina della nuova Giunta comunale, attribuendo al contempo le deleghe ai neo nominati assessori. «La scelta, dopo una lunga e attenta analisi, si è focalizzata – si legge in una nota dell’ente - su due membri del consiglio comunale (che dovranno dimettersi da consigliere, ndr), due cariche esterne e una conferma della precedente giunta».

I nuovi assessori

Andrea Liò, consigliere comunale in quota Pd, ha ricevuto le deleghe ai Servizi Sociali, Politiche della Famiglia, Immigrazione/emigrazione, Promozione del territorio, Caccia e Pesca e Innovazione Tecnologica. Gaetano Muto, consigliere comunale in quota Isola in Rete, si occuperà di Sport e Tempo libero, Verde Pubblico, Viabilità e Agricoltura. Maria Teresa Scerbo, nota commercialista del territorio, lunga esperienza da revisore dei conti nella pubblica amministrazione, avrà un ruolo tecnico per la gestione di Bilancio, Tributi e Territorio. Giuseppe Fera, ex professore di Urbanistica all’Università di Reggio Calabria, con alle spalle studi all’estero, ora avrà il compito di occuparsi del comune di Isola Capo Rizzuto con deleghe all’Urbanistica, Governo del Territorio, Pianificazione Strategica e Beni Culturali. Infine, la conferma: Maria Micalizzi, assessore esterno della precedente giunta, proseguirà con la delega alla Cultura e dovrà occuparsi anche di Pubblica Istruzione, Contenzioso, Commercio e Attività Produttive.

Il commento del sindaco

«Andrea Liò e Gaetano Muto – commenta Vittimberga - li ho scelti dal consiglio, quindi li ha scelti il popolo all’interno dell’urna. Si tratta di due persone di fiducia che mi hanno dato disponibilità per proseguire insieme questo progetto avendo ruoli ancora più determinati di quelli che già avevano. In questo due anni sono cresciuti molto e rientrano quel percorso politico-amministrativo avviato ad inizio amministrazione, si tratta di due giovani su cui vale la pena puntare». Sulla fiducia confermata a Micalizzi, il sindaco aggiunge: «Ho scelto una figura che potesse essere da filo conduttore tra la giunta precedente e quella attuale, si tratta di una persona di mia stretta fiducia, una figura professionale preparata, darà ancora tanto a quest’amministrazione».

«La dottoressa Maria Teresa Scerbo – continua il primo cittadino parlando dei due assessori esterni - è una rinomata professionista del territorio, conosce molto bene la macchina amministrativa visto che per molti anni è stata revisore dei conti per diversi enti, tra cui il nostro, e sarà di grande supporto nel suo campo. Giuseppe Fera è un professore in pensione stimato in tutta Italia e non solo, volevamo una personalità dal mondo accademico, esperto in urbanistica e pianificazione strategica, per far fronte alla situazione particolare che vive il nostro territorio, privo di qualsiasi tipo di strumento urbanistico. Penso che non potevamo scegliere di meglio e anche se conosce poco il territorio conosce bene i procedimenti che dovrà portare avanti, come il compimento del Piano Strutturale Comunale, il Piano Spiaggia e altri strumenti urbanistici».

I ringraziamenti agli assessori uscenti

Infine, il sindaco ringrazia gli assessori uscenti: «Dico grazie ad ognuno di loro, in questi due anni hanno lavorato senza sosta e hanno portato a termine diversi atti. I nuovi assessori come prima cosa dovranno confrontarsi con loro per portare avanti i procedimenti già avviati, non possiamo permetterci di perdere tempo e dobbiamo dare continuità a questi due anni».