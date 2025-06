In tre sono stati confermati, due le new entry. Luigi Rizzo rieletto presidente del Consiglio Comunale, Andrea Filici vicepresidente

Mariagrazia Vittimberga dà inizio alla sua seconda legislatura sullo scranno più alto del Comune di Isola Capo Rizzuto confermando quasi per intero la squadra con la quale ha guidato la città jonica nei primi sei anni. Dopo aver vinto al primo turno sbaragliando la concorrenza del centrodestra e di un PD sempre più in confusione, la Vittimberga fa suo il motto "squadra che vince non si cambia" confermando tre assessori su cinque che hanno condiviso la gestione dell'amministrazione comunale.

Torna sulla poltrona di vicesindaco Andrea Liò, dopo aver lasciata nell'ultima parte di legislatura a Raffele Gareri. Saranno al fianco del primo cittadino Gaetano Muto e Antonella Pagliuso. Le new entry sono Carlo Cassano e Domenico Bruno. Il primo è stato eletto nelle fila della lista "Liberi di Continuare" era stato primo capo struttura, in seguito assessore e dopo essersi dimesso dalla carica, era tornato tra i banchi del Consiglio comunale. Il secondo è stato l'unico eletto della lista "Orizzonti Nuovi" di Raffaele Gareri, che non è riuscito a essere rieletto.

Eletti presidente e vicepresidente del Consiglio

L'assise comunale è stata convocata, oltre alla presentazione della nuova Giunta comunale, con all'ordine del giorno il giuramento del sindaco, la votazione del presidente e del vicepresidente del Consiglio comunale e la nomina della commissione elettorale. Anche nell'elezione del presidente del Consiglio si prosegue nella linea della continuità con Luigi Rizzo, leader di "Isola al Centro" che torna a guidare l'assise del comune jonico con 11 voti. Alla minoranza, come consuetudine politica, è andata alla minoranza con l'elezione del dem Andrea Filici con 14 voti. Un segnale della maggioranza nei confronti del PD, con la seconda legislatura di Mariagrazia Vittimberga che parte così nel segno della distinzione dopo la dura campagna elettorale.

La Commissione elettorale

Titolare

Vittoria Stillitano

Mary Muraca

Verterame (Opp.)

Supplenti

Antonio Ranieri

Mariangela Catania

Rosy Pugliese (Opp.)

La lista delle deleghe

Andrea Liò

Servizi Sociali, Promozione Territoriale, Personale, Educazione alla legalità e Pubblica Istruzione

Carlo Cassano

Urbanistica, Sanità, Sviluppo Economico, Promozione della legalità nelle imprese.

Antonella Pagliuso

Tributi, Cultura, Patrimonio, Beni Confiscati, gestione teatri e biblioteche. Promozione della legalità.

Domenico Bruno

Verde Pubblico, Gestione Parchi, Arredo Urbano, Promozione della legalità ambientale

Gaetano Muto

Edilizia sportiva, sport, viabilità, zootecnia, manutenzione scolastica, trasporti, sport e legalità

Sindaco

Lavori Pubblici, Turismo, Agricoltura, Promozione della Legalità e Politiche antimafia.