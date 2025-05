Una lunga notte di attesa per Mariagrazia Vittimberga e la sua coalizione, una percentuale che ha oscillato per ore intorno al 50%, prima del boato che dal centro di Isola Capo Rizzuto si è propagato in ogni angolo del vasto territorio del comune crotonese. La Vittimberga è stata confermata primo cittadino di uno dei centri più grandi del Crotonese, dopo una campagna elettorale senza esclusione di colpi e ad alta tensione, dando una continuità al progetto politico della sua coalizione.

Il nuovo Consiglio comunale

Il nuovo consiglio comunale è così ripartito: dieci seggi alla coalizione del sindaco, sei alle opposizioni. È questa la risultante delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio 2025, che hanno riconfermato Maria Grazia Vittimberga sullo scranno più alto dell’assise comunale, cinque anni e mezzo dopo la “prima volta”. Una elezione arrivata al primo turno, con 4621 voti (50,1%) delle preferenze, mentre il candidato del centrodestra Maurizio Piscitelli si è fermato a 3562 voti (39,44%). Non ha sfondato il Partito Democratico con il candidato sindaco Andrea Filice che ha ottenuto 848 voti (9,39%).

I seggi

Il nuovo Consiglio comunale è formato da 16 membri, con 10 consiglieri di maggioranza e 6 di minoranza. Dieci i seggi assegnati alla coalizione del sindaco Vittimberga: quattro seggi a “Più forti insieme” e a “Isola al Centro”, mentre un seggio ciascuno va alle liste “Orizzonti Nuovi” e “Liberi di Continuare”.

La minoranza ha conquistato due seggi con Forza Italia, uno ciascuno a “Isola prima di tutto” e Fratelli d’Italia, oltre al candidato sindaco. Non saranno rappresentati in Consiglio comunale i rappresentanti della Lega e di Noi moderati, che in questa tornata elettorale si erano uniti nella lista “Alleanza per Isola”. Il Partito Democratico sarà rappresentato dal candidato a sindaco non eletto, Andrea Filici.

La maggioranza consiliare

La coalizione di Mariagrazia Vittimberga ottiene dieci seggi che andranno a: Gaetano Muto (Isola al Centro), 421 voti, che è il risultato il più votato nel centro jonico. Un risultato straordinario per il giovane imprenditore, già assessore nella prima Giunta Vittimberga. Riconferma nella stessa lista anche per l’ex presidente del Consiglio comunale Luigi Rizzo che ha ottenuto 397 voti. Prima volta in Consiglio per Mary Muraca (265 voti) e Mariangela Catania (180 voti). Quattro i seggi per la lista “Più forti insieme” con un risultato straordinario ottenuto da Andrea Liò (336 voti) e Antonella Pagliuso (307 voti). Entrambi sono stati amministratori nella prima legislatura guidata dall’avvocatessa di Isola Capo Rizzuto. Nella stessa lista sono stati elette Antonio Ranieri (330 voti) e Vittoria Stillitano (224 voti). Un seggio a testa nelle fila della maggioranza per “Liberi di Continuare” con Carlo Cassano (140 voti) e “Orizzonti Nuovi” con Domenico Bruno (213 voti).

La minoranza

Siederanno tra i banchi della minoranza, oltre ai due candidati sindaco non eletti Maurizio Piscitelli (centrodestra) ed Andrea Filici (Partito democratico): Luigina Vallone (331 voti) e Francesca Iannone (327 voti), tra le fila di Forza Italia, Rosy Pugliese (216 voti) per Fratelli d’Italia e Teresa Verterame (247 voti) per la lista “Isola Prima di Tutto”.

Gli esclusi eccellenti

Non ce l’hanno fatta invece ad essere eletti nell’assise comunale tra i candidati di Mariagrazia Vittimberga: Raffaele Gareri (118 voti), leader di “Orizzonti Nuovi” e già vicesindaco e consigliere provinciale, l’ex assessore

Davide Loprete (Liberi di Continuare) che ha ottenuto 48 voti e il consigliere comunale uscente Santo Pullano (172 voti), primo dei non eletti nella “Lista Più forti insieme”.

Nel centrodestra buona affermazione per il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Vincenzo Gentile (190 voti) e la consigliere uscente Martina Mercurio (123 voti). Si ferma a 64 voti la corsa nelle fila di Forza Italia per il consigliere uscente Antonio Maiolo e Patrizia Battigaglia (207 voti), ex vicesindaco nella Giunta guidata da Gianluca Bruno. Operazione fallita anche per Raffaele Martino (Alleanza per Isola), più volte amministratore, che si è fermato a 196 voti e il segretario della Lega Manuel Vizzacchero (131 voti).