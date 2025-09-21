«I vertici di Italia Viva di Crotone sono incoerenti, fuori dalla linea dettata dal nostro leader nazionale e dalle scelte che abbiamo operato in Calabria». Lo afferma la coordinatrice regionale di Italia Viva, Filomena Greco, capolista a Cosenza per le regionali di "Casa Riformista", che sostiene Pasquale Tridico per la presidenza della Regione, commentando, è detto in una nota, «la scelta dei vertici locali di Crotone di appoggiare, con un anno di anticipo, l'ex forzista Sergio Torromino per la carica di sindaco».

«Italia Viva - aggiunge Filomena Greco - è convintamente schierata nel campo del centro sinistra, una scelta che è stata approvata dalla base che la sostiene con la mobilitazione quotidiana a favore dei nostri candidati in lista, tre professionisti di alto livello e spessore, Serena Del Negro, Emanuela Capalbo e Giuseppe Condello, presenti nella circoscrizione di centro per le regionali. In Italia Viva e in Casa Riformista non c'è spazio per i balletti in solitaria e le giravolte. Ciascuno di noi è libero di posizionarsi dove meglio crede, ma non lo può fare a nome di una base diversamente collocata».

«La virata a destra dei responsabili del partito di Crotone - si aggiunge nel comunicato - sarà immediatamente oggetto di verifica al fine di un commissariamento delle figure apicali del partito».

«Chi appoggia la destra, in spregio alla linea politica dettata dal nazionale - dice ancora la coordinatrice regionale di Italia Viva - non può che essere fuori dal partito, che vuole costruire un centro moderato e riformista forte a livello nazionale e che in Calabria è compatto nel sostegno al centro sinistra e al suo candidato presidente».