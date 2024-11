Nunzia Paese e Alessandro Porco dovranno attendere ancora per capire chi dei due sarà il nuovo presidente di Italia Viva – Calabria. Questo perché, come evidenziato dalla segreteria nazionale, nonostante «la macchina organizzativa abbia funzionato alla perfezione, si è registrato un unico inghippo di un errore materiale sul solo voto online per la presidenza provinciale di Cosenza. A riguardo la commissione deciderà nelle prossime ore».

Il partito resta in attesa di comunicazioni ufficiali dalla Leopolda, ma sembra che le operazioni di voto debbano ripetersi nel nord della Calabria soltanto per chi non ha espresso la propria preferenza fisicamente nei seggi. Il discorso vale per tutti e tre i livelli: nazionale, regionale e provinciale. Per ciò che concerne il testa a testa tra Paese e Porco, le indiscrezioni raccolte danno in vantaggio la prima.

Allargando il campo al territorio nazionale, l'affluenza online è stata di 5450 voti su 6761 preregistrati pari a più dell'80%. Non ci sono i numeri relativi all'affluenza ai seggi fisici che viene comunque stimata superiore alle 8.000 persone. «Si tratta di un risultato straordinario - ha detto il leader Matteo Renzi - anche perché in molti territori c'era un solo candidato». Come noto, non è stato il caso della Calabria che ha rappresentato un’eccezione insieme a Marche, Puglia, Piemonte e Sardegna: in tutte le altre regioni si è registrata infatti la convergenza su un unico profilo.

Italia Viva, i congressi nelle province calabresi

In attesa che si stabilisca, pertanto, chi tra Nunzia Paese e Alessandro Porco, sindaco di Aprigliano, comune del cosentino, sarà nominato presidente, l’elezione provinciale di Cosenza resta sub-judice per i motivi espressi sopra. I candidati sono Antonio De Masi (militante della prima ora e già coordinatore dell’area urbana), Francesco Grosso (giovane originario della Valle dell’Esaro e già renziano nel Pd) e Francesco Palermo (rappresentante del mondo universitario). Altrove, invece, si è proceduto regolarmente.

In provincia di Crotone l’unica mozione era a sostegno dell’ex sindaco della città pitagorica Ugo Pugliese, in provincia di Catanzaro tocca a Daniela Rotella rappresentare il partito, in provincia di Vibo Valentia è stata rinnovata la fiducia al sindaco di San Nicola da Crissa Giuseppe Condello. Doppio seggio, infine, a Reggio Calabria: per la provincia proseguirà il proprio lavoro Antonino Nocera, mentre per il comune capoluogo della città metropolitana si è deciso di puntare su Antonino Martino.