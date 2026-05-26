Il candidato consigliere più votato è Danilo Vetta con 963 preferenze, seguito da Domenico Toscano con 898. A quota 789 si attestano Giovanni Dascola e Demetrio Megalizzi, mentre Caterina Cicciù ottiene 756 voti. Superano quota 700 anche Consolato Mento con 705 e Giorgio Fausto con 701.

La lista collegata a Luigi Rosace totalizza invece 6.796 preferenze. In questo schieramento il più votato è Demetrio Valentino Laganà con 914 consensi, seguito da Pasquale Domenico Fasci’ con 666 e Antonino Tarsia con 653. Francesco Modafferi raccoglie 547 voti, mentre Pietro Costantino si ferma a 483.

Più distaccato il dato della lista legata a Mattia Stefania Foti, che totalizza 662 preferenze complessive. Il candidato più votato è Antonino Pellicanò con 240 voti, seguito da Teresa Fotia con 121 e Maria Surace con 100