Continua il tour di Jole Santelli negli uffici della Regione Calabria. Stamattina la governatrice ha visitato la sede della Delegazione romana in piazza Campitelli. La governatrice è stata accolta dalla dirigente responsabile degli uffici della capitale, Amelia Laura Crucitti.



Dopo una breve ispezione della sede, Santelli ha partecipato a un briefing di un'ora con la stessa Crucitti, nel corso del quale sono state esposte le diverse criticità che interessano la Delegazione romana e le possibili soluzioni.



«Nella delegazione romana - ha detto Jole Santelli - starò almeno tre giorni alla settimana. Diventerà cuore pulsante dell’attività della Regione perchè buona parte del lavoro sarà a Roma».



La visita di Santelli negli uffici della capitale segue quella di ieri nella Cittadella di Catanzaro, avvenuta subito dopo l'insediamento della governatrice. La presidente ha ispezionato personalmente otto piani di un'intera ala del palazzo del governo regionale, incontrando, ancor prima dei dirigenti, un gran numero di dipendenti.



«Noi - aveva detto ieri la presidente della Regione - metteremo tutto l’impegno perché questa regione inverta la rotta per il suo futuro e per lo sviluppo che la Calabria e i calabresi meritano. Una parola per i dirigenti, i funzionari e gli impiegati che qui lavorano: tutti saranno messi alla prova, si lavorerà tanto. Chi mi conosce sa che per me non esiste l’orologio, ma chi ha voglia di lavorare troverà soddisfazione».



Il momento clou della giornata romana della governatrice è previsto per il primo pomeriggio di oggi a Montecitorio, sede della Camera dei deputati. Santelli, nel corso di una conferenza stampa, dovrebbe dare un annuncio molto importante.