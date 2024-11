Jole Santelli (FI) contro la Lorenzin: 'Visita inopportuna e inquietante'

"Non trovo sia normale, istituzionalmente corretto e politicamente opportuno che un ministro della Repubblica interrompa la propria funzione di governo per impegnarsi in un tour di quattro giorni in una Regione come la Calabria -ha dichiarato la Santelli - nel pieno della campagna elettorale, in doppia veste di membro dell'esecutivo e di esponente di un partito. E giudico ancora più inaccettabile che tutto ciò sia condito da palesi toni propagandistici di promesse di assunzioni dietro lo sblocco del turn over. Sarei curiosa di sapere cosa ne pensano il presidente del Consiglio e il presidente della Repubblica".



Secondo la coordinatrice di Forza Italia, la Lorenzin sarebbe in Calabria per lanciare la candidatura di Nico D'Ascola per Alternativa Popolare, l'alleanza tra Ncd e Udc, e non per occuparsi dei problemi della sanità calabrese. "Ricordo che la sanità costituisce il70% del bilancio della Regione Calabria -conclude la Santelli -che in questi giorni si sta procedendo ai nuovi accreditamenti dei centri privati, e che gli interessi che gravitano intorno a questo mondo sono enormi. Tenendo conto che la Calabria è commissariata dal governo in questa materia, la presenza del ministro appare ancora più inquietante".