È il giorno di Jole Santelli. Oggi la prima presidente donna della Regione Calabria si insedia ufficialmente alla Cittadella regionale a Catanzaro. La neo governatrice è arrivata puntualissima alla Regione. Ad accoglierla il vicepresidente della Giunta regionale, Francesco Russo. Assente invece l'ormai ex presidente Mario Oliverio.



Russo ha consegnato alla Santelli un mazzo di fiori e anche un report sui 5 anni di amministrazione Oliverio, quindi la neo presidente della Regione ha firmato i documenti di insediamento nelle mani del segretario della Giunta regionale, Ennio Apicella.

«Da oggi siamo al lavoro»

«Ringrazio il presidente Russo -le prime parole della Santelli - per le sue parole e Mario Oliverio con cui mi sono sentita. Oggi non poteva essere qui, appena tornerà in Calabria ci incontreremo. Personalmente io e la mia squadra prenderemo il meglio della vostra esperienza. Le comunità crescono se non ci sono cesure ideologiche e se c’è una continuità programmatica sulle cose importanti, quindi non ci sarà pregiudizio alcuno ma una valutazione del merito nell’interesse esclusivo dei calabresi. È un giorno importante per me e spero per la Calabria.



Noi metteremo tutto l’impegno perché questa regione inverta la rotta per il suo futuro e per lo sviluppo che la Calabria e i calabresi meritano. Una parola per i dirigenti, i funzionari e gli impiegati che qui lavorano: tutti saranno messi alla prova, si lavorerà tanto. Chi mi conosce sa che per me non esiste l’orologio, ma chi ha voglia di lavorare troverà soddisfazione. In bocca al lupo a tutti noi, da oggi siamo al lavoro».



La cerimonia si è conclusa con un abbraccio tra Santelli e Russo, tra gli applausi dei presenti.





Sabato mattina è avvenuta invece la proclamazione di Jole Santelli alla Corte d'appello di Catanzaro.



Santelli, candidata per il centrodestra, ha vinto le elezioni regionali del 26 gennaio scorso con il 55,29%, imponendosi sul candidato del centrosinistra, Pippo Callipo (30,14%), sul candidato del M5S Francesco Aiello (7,3%) e sul candidato di Tesoro Calabria, Carlo Tansi (7,2%).