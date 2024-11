Il governatore, accompagnato dall’assessore ai Trasporti De Gaetano, ieri ha incontrato a Roma i vertici di Trenitalia. La Regione si impegna a rientrare dal debito, con un piano pluriennale, e contemporaneamente investe per portare sul territorio nuovi mezzi.

Un summit tra la Regione Calabria, esponenti del governo Renzi, parlamentari calabresi, e i vertici di Ferrovie Italiane e Trenitalia. Si è svolto ieri a Roma. Allo stesso tavolo si sono ritrovato Oliverio, De Gaetano, la deputata Enza Bruno Bossio, il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro, l’ad di Trenitalia Vincenzo Soprano e quello di Ferrovie Michele Mario Elia. Un vertice chiesto dalla nuova Giunta per invitare Trenitalia a sanare l’emergenza dei trasporti in Calabria, “a partire dalla linea ionica per la quale si è sottolineata l’esigenza imprescindibile del rinnovo del materiale rotabile”.



“Il presidente Oliverio e l'assessore De Gaetano – si legge nella nota diffusa dalla Giunta calabrese – hanno dato il via libera all'acquisto di venti nuovi pendolini diesel, di cui cinque in consegna entro la fine dell'anno, per una spesa totale di circa ottanta milioni di euro”.

Previsto un nuovo vertice per definire un “accordo di programma quadro che affronti proprio il problema degli investimenti strutturali, a partire da interventi immediati sulla velocizzazione della dorsale adriatica, ma anche sulla questione relativa alle stazioni della direttrice ionica, sul raccordo con l'aeroporto di Lamezia Terme e con il gateway del Porto di Gioia Tauro”. Contestualmente la nuova Giunta presenterà il piano di rientro pluriennale per sanare il debito da 132 milioni che le passate giunte calabresi hanno contratto con Trenitalia.