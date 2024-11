È quanto dichiarato dal segretario regionale del Pd Calabria, Ernesto Magorno, e dal segretario provinciale del Pd di Cosenza, Luigi Guglielmelli: ‘Questa volta ci sono per davvero i presupposti perché a Cosenza la vicenda amministrativa sia tutta un'altra storia’

“A sostegno della candidatura di Lucio Presta si è schierato un ampio arco di forze che va ben oltre i confini del centrosinistra. Importante al fine della sua designazione è stata l'effettiva unità politica dei gruppi dirigenti del Partito Democratico”. È quanto dichiarano il segretario regionale del Pd Calabria, on. Ernesto Magorno, e il segretario provinciale del Pd di Cosenza, Luigi Guglielmelli, che aggiungono : “Oltre al pronunciamento delle rappresentanze territoriali è stata significativa l'adesione unanime, sul nome di Presta, di tutti i parlamentari e Consiglieri regionali del PD. Le forze che hanno bloccato la pessima gestione amministrativa che si esprimeva a Palazzo dei Bruzi hanno dato prova di essere unite non soltanto sul "contro" ma sul "per".



La convergenza su Presta è stata determinata dalla comune volontà di mettere in campo prima di tutto un progetto di rinascita della città. A Lucio Presta è affidato il compito di recuperare l'immagine, la dignità e la credibilità dell'istituzione municipale ma sopratutto di affermare la dimensione di una città capace di offrire opportunità e prospettive di vita alle giovani generazioni.



A Presta è stata assegnata la guida di un'Alleanza prevalentemente civica, di stampo riformista e progressista. L'obiettivo è quello di garantire una netta discontinuità nella pratica amministrativa ma anche di promuovere una nuova e qualificata rappresentanza politica ed istituzionale. Questa volta ci sono per davvero i presupposti perché a Cosenza la vicenda amministrativa sia tutta un'altra storia.

Lucio Presta Sindaco avrà la forza, l'esperienza e la capacità per fare di Cosenza una città attrattiva e di elevato interesse nazionale”.