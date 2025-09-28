Le università di Catanzaro e Reggio Calabria precisano che tutte le borse di studio per l’anno accademico 2024/2025 sono state assegnate «senza alcuna esclusione»

Le Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e Mediterranea di Reggio Calabria intervengono per chiarire la situazione riguardante le borse di studio per l’anno accademico 2024/2025, a seguito delle recenti insinuazioni avanzate da Pasquale Tridico, secondo cui non tutti gli studenti idonei le avrebbero ricevute.

In una nota congiunta, le due università precisano che «le borse di studio per l’anno accademico 2024/2025 sono state attribuite ed erogate a tutti gli studenti risultati idonei, senza alcuna esclusione».

L’atto, definito dai rettori come una presa di posizione chiara e trasparente, evidenzia come ogni studente avente diritto abbia effettivamente ricevuto il sostegno economico previsto, smentendo così le affermazioni secondo cui vi sarebbero state disparità tra Catanzaro e Reggio Calabria.