Il sindaco: «Il mio atto non è ostile agli assessori a cui rinnovo apprezzamento, ma è necessaria una proficua, plurale e ampia interlocuzione con tutto il campo progressista della città»

«La situazione politica attuale, caratterizzata da un clima di incertezza, che tende a generare disorientamento, consiglia una pausa di attenta riflessione». Lo afferma il sindaco Franz Caruso che ha deciso di azzerare le deleghe degli assessori in giunta poco prima che pubblicassimo la decisione di Francesco De Cicco di ritirargli l’appoggio. Il primo cittadino poi prosegue: «E’ una riflessione, finalizzata a rilanciare il progetto politico Cosenza 2050, che, dall'autunno 2021 e sino al mese di marzo del 2026, ha condannato, nella città di Cosenza, il centro destra a sonore sconfitte in tutti gli appuntamenti elettorali, che si sono succeduti, sarà utile anche a fare chiarezza nel campo progressista».

«Cosenza - ha detto il sindaco - è l'unica città capoluogo della Calabria, che ha fatto registrare, puntualmente, il successo dei progressisti ed ha, quindi, la responsabilità di presentarsi con altrettanta competitività e attrattività alle prossime scadenze elettorali, amministrative e politiche, del 2027. Indubbiamente, per raggiungere tale obiettivo è necessaria non solo la stabilità del governo municipale fin qui registrata, ma, anche, il suo rafforzamento attraverso il coinvolgimento di tutte le forze politiche che si oppongono al centro destra. La tenuta e il successo dell'esperienza amministrativa di Cosenza rappresentano oggi un patrimonio imperdibile».

Poi ancora: «In un contesto sociale, che necessita di particolare attenzione per una forte ripartenza politica, Cosenza costituisce un laboratorio vincente e una spinta straordinaria per tutto il centrosinistra. La capacità di unire forze progressiste, riformiste e civiche attorno a un progetto di governo solido e credibile è il modello da cui ripartire per costruire il futuro della nostra comunità. E, allora, al fine di favorire questo ineludibile percorso di confronto con tutte le forze politiche del centro sinistra e con le espressioni civiche della città e nella prospettiva di allargare la partecipazione al governo municipale, rimarcando con soddisfazione che, in questi cinque anni, non c'è stata una sola delibera, che non sia stata approvata, all'unanimità, dalla giunta e dalla maggioranza consiliare, manifestando, conseguentemente, il mio sincero apprezzamento per il lavoro alacremente svolto dalla giunta e dalla maggioranza consiliare, comunico all'aula che procedo all'azzeramento delle deleghe in capo ai singoli assessori per avviare, contestualmente e speditamente, è necessaria una proficua, plurale e ampia interlocuzione con tutto il campo progressista della città».

«L'azzeramento delle deleghe non intende in alcun modo scalfire il giudizio ampiamente positivo sull'attività politico-amministrativa svolta finora – dice il sindaco -. Al contrario, vuole testimoniare con chiarezza e rispetto la massima apertura nei confronti di tutte le forze del "campo largo", nessuna esclusa, comprese quelle che oggi non partecipano al governo cittadino. Occorre guardare al futuro consapevoli che la continuità rappresenta la garanzia migliore per completare lo straordinario lavoro già avviato, a partire dal miracoloso risanamento delle finanze comunali. Ciascuno, con spirito di generosa responsabilità, deve avvertire il peso del proprio contributo. Attraverso l'unità del nostro ampio schieramento, dobbiamo puntare alla vittoria delle elezioni politiche del 2027: Cosenza, prima fra tutte in Calabria, sarà determinante per il raggiungimento di questo risultato».

«Chiedo con forza e con spirito autenticamente unitario a tutti i partiti e ai movimenti civici che condividono questa prospettiva di irrobustire l'alleanza di governo – chiude Franz Caruso nel suo intervento -. Questo atto di responsabilità non deve limitarsi a una scelta eminentemente politica o elettorale, ma deve configurarsi soprattutto come un atto di coerenza, responsabilità e lealtà verso la città e verso la comunità che ha creduto nella rinascita di Cosenza»”.