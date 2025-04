La premier era attesa a Limbadi per l’inaugurazione della nuova stazione dei Carabinieri realizzata in una villa confiscata al clan Mancuso

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annullato gli impegni previsti oggi in agenda, in modo da poter concentrare la propria attività sulle azioni da intraprendere in seguito all'introduzione di nuovi dazi da parte del Governo degli Stati Uniti. Lo fa sapere Palazzo Chigi. La premier aveva in programma la partecipazione all'inaugurazione della stazione dei Carabinieri di Limbadi, realizzata in una villa confiscata al clan Mancuso.

Insieme alla premier era previsto l’arrivo del ministro Matteo Piantedosi, del presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, del sottosegretario all'Interno Wanda Ferro e del comandante generale dell’Arma dei carabinieri Salvatore Luongo. I preparativi per la visita hanno animato la giornata di ieri, con il picchetto d'onore e la banda dei carabinieri che hanno riempito il piazzale dove è stato allestito il palco.