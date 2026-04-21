Importanti risultati sul fronte della sicurezza e del ripristino della viabilità provinciale nel territorio cosentino. Dopo settimane di interventi intensivi, riapre oggi al traffico la Strada Provinciale 70 Scigliano–Carpanzano, arteria fondamentale per i collegamenti nella Valle del Savuto, duramente colpita dalle eccezionali ondate di maltempo che hanno interessato la Calabria tra febbraio e marzo 2026.

Le precipitazioni incessanti e i cicloni che si sono abbattuti sull’area hanno provocato estesi smottamenti e frane, determinando la chiusura della S.P. 70 e l’isolamento di intere comunità locali. I tecnici della Provincia di Cosenza sono intervenuti tempestivamente, operando in condizioni complesse dovute alla persistente instabilità del terreno, per garantire il ripristino della sicurezza e della percorribilità.

Domani è prevista anche la riapertura della Strada Provinciale 121 nel territorio di Altomonte, anch’essa gravemente danneggiata dagli eventi atmosferici estremi — in particolare dai cicloni “Harry” e “Ulrike” — che tra febbraio e aprile 2026 hanno causato cedimenti della carreggiata e interruzioni della viabilità. Soddisfatto il Presidente della Provincia, Biagio Faragalli: «Quella di oggi è una giornata importante per il nostro territorio. La riapertura della S.P. 70 rappresenta un segnale concreto di ripartenza per le comunità della Valle del Savuto, che per settimane hanno vissuto una condizione di isolamento e difficoltà.

Anche il ripristino della S.P. 121 di Altomonte, che riaprirà al traffico domani, conferma l’impegno costante dell’amministrazione provinciale nel garantire sicurezza, continuità e qualità della rete viaria, soprattutto in un periodo in cui gli eventi climatici estremi mettono a dura prova le infrastrutture del nostro territorio. E a proposito della delicata situazione della S.P. 121, desidero inoltre ringraziare sentitamente la Consigliera regionale Elisabetta Santoianni per la vicinanza e l’attenzione dimostrate in una situazione così complessa».

Gli interventi hanno riguardato, tra l’altro, la rimozione dei detriti, la messa in sicurezza dei versanti, la ricostruzione dei muretti danneggiati e il ripristino — in alcuni tratti con sostituzione — dei guardrail, restituendo piena funzionalità all’infrastruttura. «Fin dal primo momento - ha aggiunto Faragalli - siamo stati al fianco dei Sindaci e dei cittadini, affrontando un’emergenza complessa con determinazione e senso di responsabilità». «Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al settore viabilità della Provincia per il lavoro straordinario svolto, in particolare all’Ingegnere Gianluca Morrone e a tutta la sua squadra di tecnici e collaboratori, che con grande professionalità, competenza e disponibilità hanno reso possibile il raggiungimento di questo risultato» - la chiusa del Presidente. La Provincia di Cosenza continuerà a monitorare attentamente le condizioni della rete stradale e a intervenire con tempestività per garantire la sicurezza dei cittadini e la piena funzionalità delle principali vie di collegamento».