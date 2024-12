VIDEO | L'assessore al Comune di Cosenza dopo la sentenza di primo grado: «Il 99% delle persone mi aveva già condannato, non lo dimenticherò». E sulla Città unica dice: «Hanno perso tutti, anche chi ha esultato per il No»

«La mia testa si trovava in una ghigliottina. C’era gente che non aspettava altro che la condanna così da decretare la mia morte politica». Francesco De Cicco è provato dalla sentenza di Reset che lo ha visto assolto con formula piena. L’assessore del Comune di Cosenza si definisce «un folle ad aver scelto il rito abbreviato» e ringrazia i suoi legali Cristian Bilotta e Francesco Gambardella per aver lavorato alacremente. «Ma non dimentico - dice - chi mi ha giudicato, processato e condannato prima del 19 dicembre. Il 99% delle persone aveva già emesso un verdetto, mentre la storia ha raccontato che non meritavo di essere arrestato in quel modo»

«Quanto ho passato - prosegue - non lo auguro a nessuno, si entra in un vortice dove ti senti annullato e capisci veramente chi ti vuole bene e chi no». Ospite della redazione di Cosenza Channel (il cui video integrale è in apertura di articolo) ha parlato del processo e della sua attività politica «frenata a causa di un macigno cadutomi in testa». De Cicco ammette che la vicenda lo abbia segnato e ritiene che in politica da ora in poi sarà più cinico.

«Franz Caruso ha dimostrato garantismo nei miei confronti come uomo e come membro della giunta. Di questo gli do atto pubblicamente - precisa -. Il futuro? Io sono un uomo del fare e rilancerò il mio movimento. Da Cosenza abbiamo per adesso lanciato un messaggio a metà. C’è tanto da fare, ma il Comune è in dissesto ed è sottodimensionato. Abbiamo due anni e mezzo per completare i programmi e sono fiducioso, anche alla luce di un nuovo piano delle assunzioni».

Nei giorni scorsi ha denunciato l’inefficienza di Sorical e della Regione a margine dell’ennesima rottura che ha innescato un’altra interruzione idropotabile per l’area urbana di Cosenza. «Qui non è questione di destra o sinistra, ma di volontà: a Piano Lago c’è un partitore idrico che necessita da 10 anni di pochi investimenti per garantire un flusso ininterrotto alle aree che spesso restano con i rubinetti a secco. Volere è potere». Chiusura dedicata alla città unica: «Hanno sbagliato il metodo, sono sempre stato favorevole e l’idea compariva perfino nel mio programma. Ne esce sconfitta la politica. Anche i sostenitori del No hanno perso, non dovrebbero avere niente da esultare. Nessuno è andato a votare, si chiedano perché».