Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita è il primo firmatario di un documento che fa sentire la voce del sud contro l'autonomia differenziata. «Con questo documento - afferma Fiorita su Telegram - stiamo chiedendo ai senatori dei nostri territori di riflettere sulle loro responsabilità. Le difficoltà socio-economiche e le carenze amministrative del Mezzogiorno sono reali e tangibili. Ogni sindaco che amministra queste terre conosce la lotta quotidiana per garantire servizi adeguati ai cittadini e un futuro sostenibile per le generazioni future. La proposta di autonomia differenziata - continua il primo cittadino del capoluogo della Calabria - invece di portare efficienza, rischia di aggravare ulteriormente queste condizioni. Si prevede un taglio di 7,6 miliardi per le regioni del Sud, un divario inaccettabile che non possiamo permettere».

Oggi Sala Concerti del Comune la città di Catanzaro si unirà virtualmente per trasformarsi in una piazza di discussione e ribadire il No all'autonomia differenziata. «È il momento di unirci - conclude Fiorita - e di far sentire la nostra voce più forte che mai. Abbiamo bisogno di unità per affrontare le sfide globali. È essenziale che i nostri senatori eletti nel Mezzogiorno si oppongano a questa proposta e difendano la terra». Il documento, dal titolo Recovery Sud, ha raccolto fino ad ora oltre 160 firme di sindaci di Calabria, Puglia, Basilicata e Campania.