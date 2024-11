Da tesoriere della Lega Nord a barista. Francesco Belsito, ex tesoriere del carroccio, ha abbondonato quella vita ed è diventato socio di un bar di Genova

Francesco Belsito, ex tesoriere del Carroccio, vibonese di origine, ha cambiato vita. Dopo essere stato inquisito per le vicende sui diamanti e i rimborsi elettorali della Lega, è diventato socio del Balilla, bar simbolo di Genova.



Mentre Belsito era intento a servire caffè, la Lega Nord sfilava per le vie di Genova. Alla Stampa, l’ex tesoriere del carroccio ha raccontato: “No, non ho provato nemmeno per un attimo il desiderio di uscire per ascoltare il comizio, sarebbe stato come un salto indietro nel tempo - dice - fino a un passato che non mi appartiene più. Il mio presente adesso è qui, in questo bar”.



Nessuno dei suoi ex colleghi dipartito è entrato nel bar per un saluto, come racconta lo stesso Belsito: “Non erano tenuti a farlo e politicamente forse era giusto così. Però militanti sì, parecchi sono venuti. E a chi mi ha chiesto un parere ho detto che Salvini sta facendo un buon lavoro”.

Riguardo la vicenda giudiziaria ha raccontato: “Ho scelto da tempo di non parlare di queste cose - afferma Belsito - è una mia decisione e non cambio certamente idea. Perché tutto ciò che è legato alle vicende giudiziarie lo affido ai miei avvocati e il resto ce l’ho nel cuore, è una cosa privata”. “Quando la vicenda processuale sarà finalmente conclusa, scriverò un libro” conclude l’ex tesoriere.