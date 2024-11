«Ho avuto la possibilità di incontrare prima il ministro Messa e poi il ministro Bianchi. È stata una giornata molto intensa e produttiva per la Calabria. Da Roma sono in tanti a seguire con attenzione cosa avviene nella nostra Regione, e questo non può che inorgoglirci tutti». A margine dei due incontri romani, il vicepresidente con delega ad Istruzione e Università Giusi Princi, è scritto in una nota, «accenna i temi affrontati in due separati contesti con i titolari dei Dicasteri che riguardano le sue deleghe».

«Con Maria Cristina Messa, ministro dell'Università e della Ricerca - afferma Princi - abbiamo affrontato alcune tematiche che riguardano i vari poli universitari della Calabria. In particolare abbiamo trovato riscontro positivo nel chiedere di istituire un tavolo tecnico tra Regione e Ministero». Tavolo a cui siederanno, oltre al ministro Messa, al presidente Roberto Occhiuto ed alla sua vice, anche tutti i rettori calabresi.

«Uno strumento - prosegue - che sarà utile a sostenere il settore accademico ed incrementare le potenzialità della Calabria. Ho colto l'occasione per invitare il Ministro Messa nella nostra terra agli eventi che si terranno per la celebrazione del 50° dei Bronzi di Riace; è stata felice dell'invito e l'ha accettato di buon grado».

«La stessa massima collaborazione e cordialità ho ritrovato nel pomeriggio - aggiunge Giusi Princi - cambiando organo di governo, recandomi dal ministro per l'Istruzione Patrizio Bianchi. Ci siamo rivisti a distanza di circa un mese, per aggiornalo personalmente rispetto ai percorsi intrapresi in precedenza. Anch'egli mi ha assicurato che sosterrà con vigore gli impegni nazionali ed internazionali della Calabria nell'ambito delle celebrazioni dei Bronzi».