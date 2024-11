Il comune, che detiene il 20,7% delle quote, dovrebbe corrispondere un milione di euro per evitare il rischio di un forte ridimensionamento

Si riunisce domani alla 15.00 il Consiglio comunale di Lamezia Terme. Tra i punti all’ordine del giorno l’aumento del capitale sociale della Sacal,vicenda che nelle scorse settimane ha scatenato una serie di polemiche.



L’amministrazione lametina come titolare del 20,7% delle quote del capitale, che ne fanno il primo azionista, dovrebbe corrispondere un milione di euro per evitare il rischio di un forte ridimensionamento nel controllo della società. Se ciò avvenisse, il Comune conterebbe di fatto sempre di meno nella gestione e nella vita del principale aeroporto calabrese, sito proprio sul suo territorio.



Sonia Rocca