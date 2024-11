Sempre più probabile che sia Paolo Mascaro a rappresentare gli azzurri alle amministrative di primavera

Lamezia Terme - Dovrebbe essere sciolto a momenti il nodo della candidatura di Forza Italia. Il partito berlusconiano da tempo aspetta di ufficializzare chi sarà il proprio candidato per le amministrative di primavera di Lamezia Terme. Il tutto mentre il panorama si arricchisce di nomi e colpi di scena e all’orizzonte si intravede la possibilità primarie anche per il centrodestra.

Mesi fa, in una visita formale destinata ad esprimere sostegno alla candidatura di Wanda Ferro alle regionali, Toti, numero due degli azzurri, indicò il parlamentare Galati come colui che avrebbe dovuto scegliere il candidato espressione del partito per la corsa alla fascia tricolore. Ma già questo passaggio, all’apparenza lineare, nascondeva le prime lotte intestine.

Toti avrebbe dovuto inizialmente, infatti, presentare alla stampa Paolo Mascaro, avvocato ed ex presidente della Vigor Lamezia, come candidato unico ed ufficiale di Forza Italia. Era stata addirittura convocata una conferenza stampa apposita. Ma qualcosa nel frattempo andò storto. Voci di corridoio vogliono che Wanda Ferro non abbia gradito la contemporaneità di due eventi così importanti e abbia chiesto che la presenza di Toti fosse dedicata, almeno mediaticamente, solo a lei.

Da allora però nessun passo è stato fatto. Quella che sembrava una scelta più di forma e di opportunità, ha fermato un percorso. Tanto che Paolo Mascaro si è presentato autonomamente e con due liste civiche a suo sostegno.

Ora, a giorni, è atteso lo scioglimento della riserva e pare che sia ancora Mascaro il nome più quotato per rappresentare gli azzurri alle urne di primavera.