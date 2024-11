Il direttivo cittadino: “Il nostro partito ha deciso di entrare nell’esecutivo proponendo al primo cittadino un professionista serio ed affermato in grado di incidere qualitativamente nell’azione del governo cittadino”

Si è riunito il direttivo cittadino di Forza Italia alla presenza del Coordinatore di Lamezia Terme Giuseppe Spinelli, del vice coordinatore provinciale e Consigliere regionale Mario Magno, dei Consiglieri comunali Carolina Caruso e Francesco Ruberto, del Vice Coordinatore Alessandro Cordiano e di tutte le altre componenti del partito.

“Alla luce della delicata situazione in cui versa l’amministrazione comunale di Lamezia Terme – si legge in una nota del direttivo – e considerato il segnale di discontinuità con il recente passato, chiesto da Forza Italia e ottenuto dal Sindaco Mascaro, il nostro partito ha deciso di entrare nell’esecutivo proponendo al primo cittadino un professionista serio ed affermato in grado di incidere qualitativamente nell’azione del governo cittadino. Forza Italia, primo partito nelle ultime elezioni amministrative, con senso di responsabilità, ha ritenuto opportuno, all’unanimità dei suoi componenti, non tirarsi indietro in un momento particolare e difficile della vita dell’Ente Comunale. E’ consuetudine del nostro partito promuovere politiche attive principalmente nei momenti di difficoltà, ma ci auguriamo che il segnale di discontinuità intrapreso in questi giorni dal Sindaco possa proseguire e, soprattutto, ci sia un rilancio nell’azione politico-amministrativa. Rimarremo come sempre, attenti e vigili, affinché la città di Lamezia Terme possa raggiungere i risultati sperati”.