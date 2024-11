Che alla triade commissariale fosse stata notificata la sospensiva per l’amministrazione Mascaro e la necessità del loro rientro a via Perugini è diventato evidente oggi durante la dedicazione della cattedrale di San Benedetto, quando è apparso Rosario Fusaro. Il commissario ha indossato proprio all’interno della chiesa, prima che iniziasse la funzione, la fascia tricolore. E’ durato quindi poco ore quel buco istituzionale che ha visto Lamezia non avere nessuno alla guida del Comune. Da un lato l’ex sindaco Paolo Mascaro al quale era stato notificato l’accoglimento della richiesta sospensiva avanzata dall’Avvocatura dello Stato, dall’altro la triade che non poteva rimettere piede al Municipio perché non aveva ricevuto alcuna comunicazione ufficiale.

