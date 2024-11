Il Partito democratico punta a riorganizzarsi in vista del congresso cittadino

In linea con quanto deciso nelle scorse settimane, con la costituzione dell’organismo interno coordinato dal Segretario della Federazione provinciale, è stato predisposto un calendario di appuntamenti che consentirà una riorganizzazione strutturale del Partito democratico di mettere in campo tutte le iniziative opportune per rinvigorire l’azione del Pd sul territorio e avviare la fase congressuale che condurrà al congresso cittadino.



A tale scopo a Lamezia Terme sono state organizzate una serie di giornate del tesseramento 2019.

Eccole nel dettaglio:

• 7 giugno ore 18-21 Corso Giovanni Nicotera (Isola pedonale);

• 8 giugno ore 18-21 Corso Giovanni Nicotera (Isola pedonale);

• 9 giugno ore 10-13 Piazza Diaz;

• 15 giugno ore 18-21 Corso Giovanni Nicotera (Isola pedonale);

• 16 giugno ore 10-13 Piazza Diaz;

• 17 giugno ore 17:30-20:30 Corso Giovanni Nicotera (Isola pedonale);

• 18 giugno ore 17:30-20:30 Corso Giovanni Nicotera (Isola pedonale).

L’attività proseguirà con il workshop, in chiusura del tesseramento, dal titolo: “Idee per Lamezia – progettiamo insieme il nostro futuro” che si svolgerà dalle 10 alle 18 del 30 giugno presso la Sala Polivalente di Palazzo Nicotera.

Nella giornata di venerdì 5 luglio, infine, sempre presso la sala polivalente di Palazzo Nicotera dalle 15-20, si svolgerà il congresso cittadino con l’elezione dei nuovi organismi e la presentazione delle idee progettuali che rappresenteranno il progetto politico del Partito Democratico per la ripartenza della città.