Secondo la Procura il padre avrebbe pagato i suoi voti nella scorsa campagna elettorale. I parlamentari pentastellati: «Fin quando non verrà concluso il processo rinunci al suo ruolo per un fatto di moralità»

«Per evidenti ragioni di opportunità Francesco De Sarro faccia un passo indietro e lasci la presidenza del Consiglio comunale di Lamezia Terme». E’ quanto dichiarato dai deputati M5s Paolo Parentela e Dalila Nesci in una nota.



«La citazione diretta a giudizio del genitore del presidente del Consiglio lametino riguarda una vicenda di possibile inquinamento del consenso ricevuto dal politico, propostosi per la prima al giudizio degli elettori e risultato il più votato alle ultime comunali.

Lamezia, voti comprati per l’elezione di Francesco De Sarro: arriva un avviso di garanzia

Fino a quando – proseguono i parlamentari 5 stelle – non verrà concluso il processo a carico del padre, De Sarro farà bene a rinunciare al suo ruolo di presidente, per un fatto di moralità e per preservare il Comune di Lamezia Terme dal pensiero che vi possa essere una rappresentanza alterata da un'illecita formazione del consenso. Ci aspettiamo – concludono Nesci e Parentela – che anche il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, assuma verso De Sarro la nostra stessa posizione politica, dando un esempio di necessaria saggezza istituzionale, in una città dove la politica sembra distratta e indifferente a così gravi fatti che ci consegna la cronaca giudiziaria di bravi quanto isolati giornalisti».