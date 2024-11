Con un comunicato, i renziani annunciano il rinvio dell'assemblea programmata per il 5 luglio 'al fine di garantire a Oliverio la massima serenità'

“In considerazione dell’imminente varo della giunta regionale, così come annunciato dal presidente Oliverio, e al fine di garantirgli la massima serenità per le scelte che è chiamato fare, l’area Renzi ha deciso di rinviare l’assemblea programmata per domenica 5 luglio a Lamezia”. E’ quanto si legge in una nota stampa dell’Area Renzi. “Non avrebbe senso – si legge ancora nel comunicato – infatti, a poche ore dalla formazione del nuovo esecutivo, appesantire il dibattito politico con una riunione che inevitabilmente potrebbe apparire come il tentativo di condizionare le scelte di Oliverio, che ha per intero l’onere di questo delicato passaggio. Fermamente convinti di voler rilanciare il percorso unitario del Partito democratico calabrese, riteniamo quindi opportuno rimandare il confronto, anche in considerazione del fatto che le istanze ormai sono già tutte sul tavolo e tocca al presidente assumersi la responsabilità della sintesi”. “Al netto di queste considerazioni – concludono i Renziani – la priorità rimane quella restituire alla nostra regione lo slancio operativo e programmatico di un grande progetto politico che affronti con determinazione i gravi problemi economici e sociali ereditati dal disastroso governo di centrodestra. Servono forti segnali di rinnovamento e discontinuità per dare speranza alla Calabria, partendo dalle cinque grandi emergenze ereditate dal passato: Legalità, Sanità, Occupazione, Ambiente e Dissesto idrogeologico”.