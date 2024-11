Il portabandiera di Fi sbatte la porta e va via con altri 15 candidati

Dopo il duro braccio di ferro l’epilogo sarebbe ora arrivato e le strade del candidato a sindaco Paolo Mascaro e quella di Salvatore Vescio, portabandiera di Forza Italia, già assessore regionale e più volte consigliere comunale, si sarebbero divise. Nessuna ufficializzazione per ora, ma i rumors dopo alcuni scontri di fuoco hanno fatto ben presto a lasciare le stanze chiuse e a diffondersi. Per Mascaro accettare nelle proprie liste Vescio sarebbe fuori discussione vista la sua condanna in primo grado per compravendita di voti.

Il garantismo degli azzurri avrebbe alla fine ceduto alla volontà di Mascaro e così Vescio sarebbe fuori. Ma non senza ripercussioni. L’ex assessore regionale si vorrebbe portare dietro, infatti, almeno altri 15 candidati già collocati tra la lista di Forza Italia e quella della Casa della Libertà.



Intanto, Vescio non starebbe affatto prendendo in considerazione l’opzione di saltare questa tornata elettorale e avrebbe già preso contatti con il diretto antagonista di Mascaro, Pasqualino Ruberto. Anche su questo fronte però pare che non abbia trovato la strada in discesa. Per i candidati in corsa per la poltrona di sindaco il timore è che la candidatura di Vescio possa rivelarsi un boomerang e ritorcersi contro di loro.



Intanto Ruberto starebbe trattando con Fratelli d’Italia, partito fresco di rottura con un altro candidato a sindaco Armando Chirumbolo.

Insomma, dopo che il centrosinistra ha dato a lungo spettacolo e sembra avere ora trovato una bozza di assestamento, è il centrodestra ad essere scosso da movimenti tellurici non indifferenti.



Tiziana Bagnato