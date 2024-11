Il Pd pronto a fare campagna per il candidato di Città Reattiva

«La novità rispetto alla politica tradizionale. Colui che può garantire l’impulso di energie positive per il futuro della terza città della Calabria». Il commissario del partito democratico Pino Soriero parla così di Tommaso Sonni, il candidato uscito vincitore dalle urne delle primarie che non solo ha raccolto un ottimo risultato, il 42 per cento delle preferenze, ma ha lasciato nettamente indietro, di ben sette punti, anche il candidato democrat Richichi.



Ora che il verdetto delle urne è inoppugnabile al Pd non resta che accogliere a braccia aperte Sonni, tanto da affermare che il partito lo «sosterrà nella battaglia per vincere le elezioni con il proprio contributo alle liste e al programma, per un forte rinnovamento nel governo della città. A partire – precisa – dalle idee e dal protagonismo dei giovani democratici».



Ieri c’è stato il primo incontro di riflessione tra Sonni e il suo movimento e Soriero con alcuni rappresentanti del Pd. «Lamezia ha bisogno di idee, metodi e persone che democraticamente attraggano i cittadini, dimostrando lealtà e credibilità» ha spiegato il commissario che ha poi palesemente attaccato il candidato di Forza Italia Paolo Mascaro aggiungendo che la città «non ha bisogno di interventi a gamba tesa, notoriamente scorretti e censurabili sul piano dell’agonismo calcistico ancor prima che nella politica».